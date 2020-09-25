Военный самолет Ан-26 разбился под Харьковом

Воздушное судно упало недалеко от города Чугуева. По предварительным данным, на борту транспортника находились курсанты. В местной полиции говорят, что на борту находилось 23 человека, в том числе 5 членов экипажа. С места падения, как передает агентство РИА «Новости», «скорая помощь» забрала двух пострадавших с сильными ожогами тела.