Еще 2 млн. человек могут стать жертвами коронавируса до начала вакцинации

Этого не исключает директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. О считает, что пока не налажена массовое применение вакцины, такие цифры вполне реальны, пернедает агентство «Интерфакс». По его словам, этот показатель может быть даже выше, если страны не будут принимать меры по сдерживанию пандемии. Сейчас, по данным статистики, от последствий заражения коронавирусом скончался почти 1 млн человек.