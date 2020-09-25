Белорусскому сетевому изданию tut.by грозит лишение статуса СМИ

Министерство информации республики подало соответствующий иск в суд. По сведениям самого издания, заседание назначено на 8 октября. В то же время, как передает агентство ТАСС, даже в случае лишения статуса, tut.by сможет продолжить работу в качестве интернет-ресурса, так как регистрация сетевых изданий носит в стране добровольный характер. Однако лицензия давала ряд преимуществ. Tut.by активно освещает проходящие в стране протесты сторонников оппозици.