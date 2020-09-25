До семи выросло число задержанных по делу о нападении в Париже

О задержании еще пяти человек сообщило AFP. Ранее стало известно о двух задержанных – выходце из Пакистана и из Алжира. Причем основным фигурантом называли 18-летнего пакистанца. Неизвестный с ножом напал на прохожих у здания, где до теракта 5 лет назад располагалась редакция сатирического еженедельника Charlie Hebdo. Ранения получили два человека. Само дело расследуют по статье о теракте.
2020-09-25T21:34:10+03:00
2020-09-25T21:34:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:34, 25 сентября 2020
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