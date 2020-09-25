Российский МИД обвинил ОЗХО в превышении полномочий в ситуации с отравлением Алексея Навального

По мнению внешнеполитического ведомства, технический секретариат Организации взял пробы у оппозиционного политика раньше, чем поступил запрос от Берлина. В этой связи Москва обвиняет эту международную структуру в «предвзятости и ангажированности». В Министерстве настаивают, что организация не имела права без разрешения России как государства-участника разглашать сведения о техпомощи. Действия немецких властей в этой истории, как считают на Смоленской площади, наводит на мысли о постановочном характере истории с отравлением главного критика Кремля.