Полицейские международной миссии ЕС в Косове задержали двоих участников войны за независимость региона от Сербии

Для этого они штурмом взяли здание Ассоциации ветеранов Косова в Приштине, передает агентство Reuters. Полицейские искали материалы по делу о военных преступлениях. Руководителя ассоциации Хушни Гучати планируют доставить в Гаагу, где специальный суд расследует обвинения в военных преступлениях против Освободительной армии Косова. Сегодня стало известно о задержании замглавы ассоциации Нашима Харадинаи, родственника бывшего косовского премьер-министра.
2020-09-25T21:08:05+03:00
2020-09-25T21:08:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:08, 25 сентября 2020
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