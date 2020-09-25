Полицейские международной миссии ЕС в Косове задержали двоих участников войны за независимость региона от Сербии

Для этого они штурмом взяли здание Ассоциации ветеранов Косова в Приштине, передает агентство Reuters. Полицейские искали материалы по делу о военных преступлениях. Руководителя ассоциации Хушни Гучати планируют доставить в Гаагу, где специальный суд расследует обвинения в военных преступлениях против Освободительной армии Косова. Сегодня стало известно о задержании замглавы ассоциации Нашима Харадинаи, родственника бывшего косовского премьер-министра.