В Париже арестованы двое подозреваемых в сегодняшнем нападении

Оно произошло у здания, где 5 лет назад, до теракта, располагалась редакция сатирического еженедельника Charlie Hebdo. От рук злоумышленника, вооруженного ножом пострадали два человека, говорят власти. По их словам, один из подозреваемых является выходцем из Пакистана, второй – из Алжира. Основной подозреваемый, 18-летний пакистанец, как говорят в прокуратуре, уже дает показания. Само преступление расследуется как террористический акт.