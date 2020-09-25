Дело московского мундепа Галяминой передано в прокуратуру

Уголовное дело в отношении муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой передано в прокуратуру. Об этом она сама сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«После этого, недели через две, будет суд», — сказала депутат.

Ю.Галямину обвиняют в неоднократном нарушении правил проведения митингов по ст. 212.1 УК РФ.

Следствие установило, что в начале июля Галямина разместила в интернете и соцсетях лозунги с призывом к участию 15 июля в несогласованном митинге в центре Москвы, на который пришло не менее 400 человек. Это была акция против изменения Конституции на Пушкинской площади. В день возбуждения уголовного дела в СК отмечали, что на акцию пришли «не менее 150 человек».

В предшествующие 180 суток депутата не раз привлекали к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП, добавили в СК.