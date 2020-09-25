Волгоградский футбольный клуб «Ротор» получил разрешение на домашний матч против казанского «Рубина»

Встреча должна пройти в воскресенье в рамках 9 тура Российской Премьер-лиги. Пару недель назад «Ротор» объявил о семи зараженных коронавирусом в команде. Из-за этого были отменены встречи команды в РПЛ против «Краснодара» и «Ростова». В обоих случаях клубу было засчитано техническое поражение. Также волгоградцы не смогли выйти на матч группового этапа Кубка России против ставропольского «Динамо», клубу было засчитано техническое поражение. Теперь команда, по словам ее представителя, предоставила разрешение регионального Роспотребнадзора, и список игроков, которые сдали отрицательные тесты на коронавирус.