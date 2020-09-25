Российские вузы начали закупать тепловизоры со встроенной функцией распознавания лиц

Об этом пишет интернет-издание «Открытые медиа». Поставки начались в середине лета этого года, следует из данных сайта госзакупок. Тепловизоры нужны для борьбы с заболеваниями, а распознавание лиц — для того, чтобы в здание не проник чужой, пояснили журналистам в одном из вузов. Оснастить камерами с функцией распознавания планируют все 43 000 российских школ. Корпорация «Ростех» уже начала поставки систем, писала в июне газета «Ведомости».

