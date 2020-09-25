Власти Германии рассмотрят второй запрос России о правовой помощи в деле Алексея Навального

Министерство юстиции Германии собирается направить ходатайство Москвы управлению юстиции федеральной земли Берлин. Окончательное решение об оказании России правовой помощи в деле Навального примет правительство ФРГ, пишет немецкий сайт DW. Запрос России планируют направить сегодня. Ранее правительство ФРГ произвело формальную проверку запроса и не нашло очевидных препятствий для его удовлетворения.
2020-09-25T21:03:39+03:00
2020-09-25T21:03:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 25 сентября 2020
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