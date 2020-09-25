Российский МИД считает, что у дела об отравлении Алексея Навального есть политическая подоплека

На это, по мнению представителей внешнеполитического ведомства, указывает тот факт, что немецкая сторона скрывала сведения о бутылке из номера в томской гостинице. Позже было объявлено, что на бутылке нашли следы отравляющего вещества группы «Новичок». В МИДе России уверены, что такие улике сомнительны с юридической точки зрения. Там также не исключают постановки в истории с отравлением ведущего оппозиционного политика.