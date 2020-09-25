Российский МИД считает, что у дела об отравлении Алексея Навального есть политическая подоплека

На это, по мнению представителей внешнеполитического ведомства, указывает тот факт, что немецкая сторона скрывала сведения о бутылке из номера в томской гостинице. Позже было объявлено, что на бутылке нашли следы отравляющего вещества группы «Новичок». В МИДе России уверены, что такие улике сомнительны с юридической точки зрения. Там также не исключают постановки в истории с отравлением ведущего оппозиционного политика.
2020-09-25T21:03:09+03:00
2020-09-25T21:03:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 25 сентября 2020
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