В Осло этим утром госпитализировали короля Норвегии Харальда V

Его представители сказали Норвежскому телеграфному бюро, что причиной было тяжелое дыхание. Короля обследуют. Коронавирус уже исключен. Харальду V 83 года, он вступил на престол в 1991 году. В связи с недомоганием монарха его наследник кронпринц Хокон провел заседание Госсовета.

