Суд в Минске оштрафовал адвоката лидера белорусской оппозиции Марии Колесниковой Людмилу Казак

Судья октябрьского района Александр Руденко признал ее виновной в неповиновении требованиям сотрудников милиции, пишет местное интернет-издание Onliner. Накануне Казак перестала выходить на связь. Позднее в ГУВД Минска сказали, что ее задержали за административное правонарушение. Сама Мария Колесникова арестована по делу о призывах к захвату власти. Она вины не признает.
2020-09-25T20:31:52+03:00
2020-09-25T20:35:02+03:00
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20:31, 25 сентября 2020
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