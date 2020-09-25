Суд в Минске оштрафовал адвоката лидера белорусской оппозиции Марии Колесниковой Людмилу Казак

Судья октябрьского района Александр Руденко признал ее виновной в неповиновении требованиям сотрудников милиции, пишет местное интернет-издание Onliner. Накануне Казак перестала выходить на связь. Позднее в ГУВД Минска сказали, что ее задержали за административное правонарушение. Сама Мария Колесникова арестована по делу о призывах к захвату власти. Она вины не признает.