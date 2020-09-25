Активность военных США и НАТО возросла в 20-30 километрах от российской границы, говорят в российском Генштабе

Его начальник генерал армии Валерий Герасимов также обратил внимание на полеты иностранных самолетов и присутствии военно-морских сил НАТО в Баренцевом, Балтийском и Черном морях. В Генштабе также говорили о том, что Североатлантический альянс нарастил интенсивность не только Военно-морских сил, но и стратегической авиации, а также средств воздушной и морской разведки.