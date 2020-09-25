Российский МИД обвиняет Германию в том, что она противодействует доследственной проверке по делу Алексея Навального

В Москве считают сомнительной роль Технического секретариата ОЗХО. Сам секретариат во внешнеполитическом ведомстве обвинили в предвзятости и ангажированности. Более того, утверждает российская сторона, в Техсекретариате проигнорировали свои обязательства. В российском МИДе не исключили, что произошедшее с Навальным могло быть постановкой.