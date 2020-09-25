Такие изменения в противопожарные правила вносит правительство. Владельцы и руководители объектов должны будут развесить везде знаки о запрете курения. В то же время они могут выделить места для курильщиков, но с обязательным опознавательным знаком.
Курение в России со следующего года планируют запретить в местах торговли и больницах, а также на складах и базах
Такие изменения в противопожарные правила вносит правительство. Владельцы и руководители объектов должны будут развесить везде знаки о запрете курения. В то же время они могут выделить места для курильщиков, но с обязательным опознавательным знаком.