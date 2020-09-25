Министерство здравоохранения России заверяет, что работает над ликвидацией дефицита препарата «Фуросемид»

Ранее в прессе появились сообщения о нехватке лекарства, которое применяется для лечения сердечной недостаточности и ряда других недугов. Как сказали в министерстве агентству «Москва», к работе также привлечены Федеральная антимонопольная служба и министерство промышленности. В то же время «Фуросемид» в виде раствора не включен в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи на этот год, добавили представители ведомства.