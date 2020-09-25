У российского МИДа возникли вопросы к действиям немецких властей вокруг отравления Алексея Навального

Действия Германии в этой ситуации, как сказали во внешнеполитическом ведомстве, были настолько отлаженными, что возникает сомнение, не является ли это постановкой. В частности, на это, как считают в Москве указывает оперативно заявленная на самом высоком уровне готовность безотлагательно забрать политика на лечение в Германию, присутствие при его транспортировке представителей Бундесвера и специализированного автотранспорта военного ведомства; подключение к ситуации высшего военно-политического руководства. По мнению представителей российского МИДа, это могло быть частью плана, цель которого — обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.

