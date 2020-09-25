Российские кинотеатры начали готовиться к повторному закрытию из-за роста случаев коронавируса

Об этом газете РБК рассказал председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин. В нее входят такие сети как «Синема парк», «Формула кино», «Пять звезд», региональная киносеть «Люмен фильм» и другие. По словам Березина, с линейным персоналом кинотеатров заключаются краткосрочные контракты, в которых учитываются особые условия на случай нового карантина и приостановки деятельности. Также владельцы кинозалов более внимательно относятся к договоренностям с арендодателями, в первую очередь с торговыми центрами. В то же время глава ассоциации сказал, что вторая волна коронавируса добьет отрасль — еще одного карантина кинотеатры не переживут. В правительстве пока ни о каких планах возвращать карантинные ограничения не говорили.