Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался против санкций в отношении России из-за отравления Алексея Навального

В интервью агентству Reuters глав венгерского правительства сказал, что Евросоюзу следует отменить запреты, которые вводились против Москвы в связи с ситуацией на востоке Украины и присоединением Крыма. Орбан уверен, что европейская армия сумеет при необходимости сдержать Россию. В то же время венгерский премьер добавил, что Будапешт будет готов рассмотреть вопрос о новых санкциях против России, если такое решение примет Брюссель.
2020-09-25T19:39:34+03:00
2020-09-25T19:39:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:39, 25 сентября 2020
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