Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался против санкций в отношении России из-за отравления Алексея Навального

В интервью агентству Reuters глав венгерского правительства сказал, что Евросоюзу следует отменить запреты, которые вводились против Москвы в связи с ситуацией на востоке Украины и присоединением Крыма. Орбан уверен, что европейская армия сумеет при необходимости сдержать Россию. В то же время венгерский премьер добавил, что Будапешт будет готов рассмотреть вопрос о новых санкциях против России, если такое решение примет Брюссель.