Глава Евросовета Шарль Мишель призвал к независимому расследованию отравления Алексея Навального

В ходе выступления на Генассамблее ООН он сказал, что необходимо выяснить каким образом один из главных российских оппозиционных политиков стал жертвой с использованием химического оружия. В Москве ранее неоднократно говорили, что не видят оснований для расследования.
2020-09-25T19:32:31+03:00
2020-09-25T19:32:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:32, 25 сентября 2020
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