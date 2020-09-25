На восстановление биоресурсов после аварии в Норильске может потребоваться 40 млрд. руб.

Об этом агентству РИА «Новости» сказали в Федеральном агентстве по рыбной ловле. Подсчет проводили во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии. Стоимость утраченных в результате аварии водных биоресурсов определена в размере 3,5 миллиарда рублей. Такую сумму могут потребовать от компании «Норникель» в виде штрафа, рассказали агентству ТАСС в Росрыболовстве. Восстановление водной экосистемы после аварии на ТЭЦ в Норильске может занять 18 лет. Ранее Росприроднадзор объявил о том, что намерен потребовать компенсацию почти в 150 млрд. рублей. Представитель «Норникеля» сказал газете РБК, что работа по восполнению биоресурсов уже ведется. Авария на ТЭУ произошла в конце мая. Из цистерны на территории предприятия вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива.

