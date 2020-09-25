Экономист Игорь Николаев: Падение курса рубля в первую очередь связано с пандемией коронавируса

Падение курса рубля в первую очередь связано с пандемией коронавируса. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», экономист Игорь Николаев.

«Главный фактор в том, что началась вторая волна пандемии. Некоторые страны даже снова вводят ограничения. Как бы кто ни хотел от этого отказаться, вводить их все равно придется. А это удар по экономике, который влияет на курсы валют», — пояснил эксперт.

И.Николаев отметил, что на курс рубля также влияет состояние мировой экономики, санкции и цены на нефть. «Сейчас сформировалась устойчивая тенденция к ослаблению рубля. В ближайшее время он сможет отыграть несколько позиций, но падение курса российской валюты все равно будет продолжаться», — заключил экономист.