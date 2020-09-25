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19:05, 25 сентября 2020

Британская благотворительная организация PDSA вручила золотую медаль африканской крысе по имени Магав

Ее наградили за участие в разминировании полей в Камбодже. Сумчатая крыса за свою карьеру помогла найти 39 наземных мин и 28 неразорвавшихся боеприпасов, передает британский сайт ВВС. PDSA уже почти 80 лет вручает награды животным, которые отличились храбростью в военных условиях, а также проявили героизм в мирное время. В Камбодже, по оценкам специалистов, до сих пор зарыто порядка шести миллионов мин. Они остались после гражданской войны.



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