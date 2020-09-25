Количество автомобилей на дорогах Москвы увеличилось на 6% по сравнению с прошлым годом

Как сказали в пресс-службе столичного департамента транспорта, машин стало больше на 200 тыс. Это в первую очередь отражается на дорожной загруженности. Сейчас в среднем она составляет чуть более восьми баллов, передает агентство «Москва». Количество поездок на каршеринге увеличилось на 1%, на такси – на 0,3%.