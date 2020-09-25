Российские власти, как утверждают «Открытые медиа», обсуждают возвращение жесткого карантина

Российские власти, как утверждает издание «Открытые медиа», обсуждают возвращение жесткого карантина в случае резкого увеличения ежедневного прироста заболевших. В последние дни в стране фиксируется всплеск заболеваемости – за последние сутки выявили более 7 тысяч новых инфицированных.

Кремль, правительство, а также столичная мэрия раздумывают над возвращением мер, введенных весной и летом в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом «Открытым медиа» два собеседника, близких к администрации президента, и два чиновника федерального правительства. К этому сценарию придется прибегнуть, если количество инфицированных в день по всей России превысит 10 тысяч человек и число заболевших при этом будет значительно больше числа выздоровевших за сутки. Но карантин все же будет мягче, поскольку оформление пропусков для выхода из дома и закрытие ресторанов и магазинов, ударят по экономике. К тому же власти опасаются, что на этот раз население куда жестче воспримет новый раунд ограничений. По данным одного из собеседников издания, в московской мэрии рассчитывают, что теперь карантинный режим утвердят на федеральном уровне, а не оставят решение за регионами, как это делают с весны. Источник «Открытых медиа» отмечает, что столичные власти не готовы к возвращению всех ограничений – мэр Сергей Собянин опасается резкого падения своего рейтинга.

Московская мэрия сегодня призвала горожан из группы риска соблюдать изоляцию. При этом в Кремле отмечают, что пока не видят оснований для введения серьезных ограничений