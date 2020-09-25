Губернатор Самарской обл.: Самарские власти решат проблему с 4 объектами по жалобам обманутых дольщиков до конца года

Самарские власти намерены до конца года решить проблему с четырьмя объектами по жалобам обманутых дольщиков. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Мы за три года более 3 тысяч обманутых дольщиков удовлетворили. В этом году мы уже с четырьмя объектами решили проблему. Еще по 4 рассчитываем решить вопрос до конца года. И это не считая денежных выплат, которые мы тоже осуществляем из регионального бюджета. За счет них мы около тысячи граждан удовлетворили», — рассказал он.

Д.Азаров также поблагодарил за помощь фонд «Дом РФ». «Мы 8 домов уже передали федеральному фонду и совместно с ним отрабатываем эту проблему сегодня. Еще 15 домов планируется к передаче. «Ильинская плаза» — в этом году будет решен вопрос. Остались самые финансово емкие объекты — «Эл-Грант» и «Средневолжскстрой», — отметил он.

Д.Азаров уточнил, что по факту обмана дольщиков возбуждены уголовные дела «и под следствием находятся люди». «Ильинская плаза» — тоже жульническая схема. Идет следствие. Поскольку эта площадка была отведена для компенсации как раз затрат, которые должен был понести застройщик на расселение обманутых дольщиков, он их туда не взял – построил новый объект. К сожалению, мошенническая схема. Разбираемся», — уточнил губернатор.

Что касается остальных домов, по словам Д.Азарова, у властей «есть четкая раскладка по каждому объекту». «По 30 домам сегодня реализуется решение. Некоторые из них строятся. По некоторым только проектирование сегодня или перепроектирование идет. У нас горизонт – 24 год предельный пока. Это небыстрое решение, это серьезные деньги», — заключил он.