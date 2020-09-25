Российское руководство, как пишет «Открытые медиа», обсуждает возможное возвращение карантинных ограничений

Российское руководство, как пишет интернет-издание «Открытые медиа», обсуждает возможное возвращение карантинных ограничений. Это, по словам источников в Кремле и правительстве, возможно при двух условиях. В случае, когда количество инфицированных в день по всей России превысит 10 тысяч человек, а число новых заболевших будет значительно больше числа выздоровевших за сутки. По словам собеседника издания, в кабинете министров рассчитывают, что ограничения будут мягче, чем в начале пандемии. В мэрии Москвы хотели бы, чтобы карантинный режим, если его решат вводить, как и весной, был бы утверждён на федеральном уровне для всей страны. По словам источника «Открытых медиа» в столичном руководстве, Собянин опасается резкого падения своего рейтинга в случае, если вновь будет введён жёсткий карантин. В пресс-службе мэрии и федерального правительства публикацию не прокомментировали.
2020-09-25T18:32:30+03:00
2020-09-25T18:32:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 25 сентября 2020
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