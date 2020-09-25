Один из подозреваемых в нападении в Париже признался в содеянном

Как передает местный телеканал BFMTV, речь идет о 18-летнем выходце из Пакистана, сейчас он является основным фигурантом расследования. Неизвестный с ножом ранил несколько человек днем возле здания, где располагалась редакция сатирического еженедельника Charlie Hebdo. % лет назад сотрудники сменили офис из-за теракта. Сейчас полиция задержала двух подозреваемых.