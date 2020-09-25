Один из подозреваемых в нападении в Париже признался в содеянном

Как передает местный телеканал BFMTV, речь идет о 18-летнем выходце из Пакистана, сейчас он является основным фигурантом расследования. Неизвестный с ножом ранил несколько человек днем возле здания, где располагалась редакция сатирического еженедельника Charlie Hebdo. % лет назад сотрудники сменили офис из-за теракта. Сейчас полиция задержала двух подозреваемых.
2020-09-25T18:32:09+03:00
2020-09-25T18:32:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 25 сентября 2020
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