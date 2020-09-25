Рубль сегодня подешевел на бирже

Евро впервые за почти 4,5 года поднимался выше 91 рубля, доллар – выше 78 впервые с апреля. Российская валюта снижается вместе с валютами других развивающихся рынков, отмечает агентство РИА «Новости». И это происходит вопреки росту стоимости нефти. Ряд экспертов связывают это с риском новых санкций из-за отравления Алексея Навального, в то де время интернет-издание The Bell пишет о влиянии сообщений о росте числа заразившихся коронавирусом.

