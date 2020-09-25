Председателем Наблюдательного совета Сбербанка избран министр финансов Антон Силуанов

Годовое собрание акционеров впервые проходило в заочной форме. Также принято решение о выплате акционерам рекордных дивидендов.

Годовое собрание акционеров приняло решение направить на эти цели половину чистой прибыли за прошлый год. Об этом говориться в официальном сообщении банка. Владельцы компании получат более 422 миллиардов рублей. Половина этой суммы достанется главному акционеру Сбера – Правительству России. До этого года пакет 50 процентов плюс одна акция принадлежал банку России, однако правительство выкупило его, заплатив более 2 триллионов рублей. Кроме того, у Сбера почти 600 тысяч частных инвесторов. В этом году они получат около 19 рублей на одну акцию. В апреле Центробанк рекомендовал российским банкам перенести собрания акционеров или же вовсе отказаться от выплат, однако финансовые показатели Сбербанка позволили ему сохранить выплаты по дивидендам на уровне прошлого года.

По итогам первой половины этого года, чистая прибыль Сбербанка упала почти на 40%. При этом глава банка Герман Греф не ожидает потрясений в банковском секторе, несмотря на пандемию.