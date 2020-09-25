В Париже совершено вооруженное нападение у здания, в котором раньше находилась редакция еженедельника Шарли Эбдо

В Париже совершено вооруженное нападение у здания, в котором раньше находилась редакция сатирического еженедельника Шарли Эбдо. Есть раненые. Задержаны двое нападавших. Инцидент расследует антитеррористическое ведомство.

Всё случилось на небольшой улице Николя Аппер на северо-востоке Парижа. Предположительно двое неизвестных с ножами напали на людей возле здания, где до начала 2015 года была редакция Шарли Эбдо. Французские СМИ и глава правительства Жан Кастекс сначала сообщали о четырёх пострадавших, позже власти уточнили, что были ранены два человека. Они сотрудники информационного агентства Premieres Lignes (Премьер Линь), которое сейчас работает в том же здании. Пострадали мужчина и женщина, которые вышли из офиса на улицу покурить. Угрозы для их жизни нет, позднее сообщил французский премьер.

После серьёзного происшествия администрация 11-го округа Парижа, в котором произошло нападение, в целях безопасности закрыла школы, детские сады и дома престарелых до тех пор, пока преступников не задержат. Полиция оцепила обширный район на северо-востоке французской столицы. Вскоре первого предполагаемого участника нападения задержали. Неподалёку от площади Бастилии в нескольких сотнях метров от места инцидента полицейские увидели человека со следами крови на одежде, он пытался раствориться в толпе. Уйти ему не дали. Спустя еще примерно час задержали второго предполагаемого злоумышленника. По данным газеты Figaro у него индо-пакистанская внешность. Других подробностей о нападавших пока нет. Президенту Франции Эммануэлю Макрону сообщили о нападении. Он следит за ситуацией. Прокуратура по делам о терроризме подключилась к расследованию нападения в Париже. Прокурор столицы Реми Эйтс сообщил, что столичная прокуратура рассматривает дело как «покушение на убийство». Следователи изучают, в том числе, версию о нескольких сообщниках. Сейчас на месте инцидента находятся крупные мобильные силы полиции, подразделения по борьбе с терроризмом, военные патрули, машины скорой помощи, передаёт агентство ТАСС. Напомним, нападение исламистов на редакцию сатирического еженедельника Шарли Эбдо, который публиковал в том числе карикатуры на пророка Мухаммеда, произошло в январе 15-го года. 12 сотрудников издания тогда погибли. После этого редакцию перевели в другой район Парижа. Её адрес держат в секрете, а журналистов охраняют десятки полицейских.

Нападение на здание бывшей редакции Шарли Эбдо произошло в дни, когда в суде Парижа идет процесс над подозреваемыми в причастности к теракту 2015 года против еженедельника.