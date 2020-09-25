ФСИН утверждает, что сила не применялась к националисту Максиму Марцинкевичу во время его нахождения в СИЗО

Федеральная служба исполнения наказаний утверждает, что сила не применялась к националисту Максиму Марцинкевичу, известному как Тесак, во время его нахождения в СИЗО в Красноярске. Была проведена проверка. Во ФСИН говорят, что никакой информации, в том числе от самого Марцинкевича, не поступало. Ранее правозащитники сообщили, что отец Тесака обнаружил при осмотре тела сына странные телесные повреждения.