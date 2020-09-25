Алексей Навальный выразил благодарность пилотам и медикам скорой и в аэропорту в Омске, которые не дали ему умереть

Алексей Навальный выразил благодарность пилотам и медикам скорой и в аэропорту в Омске, которые, как он считает, не дали ему умереть. Политик пишет сегодня в соцсетях, что они подарили ему дополнительные 15 или 20 часов жизни. При этом Навальный отмечает, что, только благодаря этим людям план убийц сорвался. Напомним, Навальный намерен пройти курс реабилитации в Германии.

Юрист ФБК Иван Жданов не связывает арест квартиры политика с его возможным возвращением в Россию. В эфире «Эха Москвы» он предположил, что это, скорее, попытка силовиков делать все возможное, пока Алексей Навальный не может сам себя защитить.

Напомним, квартира Алексея Навального в Марьино, со слов его сторонников, арестована в рамках иска компании «Московский школьник», принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину.