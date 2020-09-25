Американские сенаторы предложили ввести санкции в отношении российских чиновников из-за отравления Алексея Навального

На этом настаивают представители как Республиканской, так и Демократической партий. Они разработали законопроект, который требует от властей США выяснить, нарушила ли Москва законы, запрещающие применение химического и биологического оружия. Говорить о реальных ответных мерах можно будет после того, как санкции вступят в силу, — сказал в интервью «Эху Москвы» глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Косачев добавил, что все необходимое для ответных мер у России есть. Напомню, о необходимости введения санкций за отравление Навального говорят также и в Европейском союзе.