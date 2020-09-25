Агентство Bloomberg утверждает, что Кремль чрезвычайно озабочен возможным проигрышем Д.Трампа на выборах в ноябре

Агентство Bloomberg утверждает, что Кремль чрезвычайно озабочен возможным проигрышем Дональда Трампа на выборах в ноябре. Москве такой сценарий невыгоден, — говорится в публикации.

Аналитики Совбеза работают сверхурочно, оценивая различные варианты развития ситуации в случае, если следующим президентом США станет кандидат от демократов Джо Байден", — пишет Bloomberg и уточняет, что речь идет про наиболее чувствительные для нынешнего руководства России вопросы: от атомного оружия и взаимоотношений с Китаем до поставок энергоносителей и, конечно же, санкций.

Победа Джо Байдена — это гарантированно плохие новости для Москвы, — сообщили агентству источники, близкие к администрации президента России, — и она повлияет не только на внешнюю, но и на внутреннюю политику страны — чтобы опередить новые возможные санкции со стороны Вашингтона, Кремль влёгкую даже готов передвинуть парламентские выборы с осени на весну следующего года и таким образом выиграть время.

Победа Байдена поможет сплотить Запад в отношении к России, — говорится в публикации, — трения становятся ещё сильнее на фоне отравления Алексея Навального. Недовольство этим уже высказывали и в Германии с Францией.

Перспективы новых санкций уже уронили рубль до самых низких показателей с апреля этого года. Но Кремль всё ещё имеет запас в сотни триллионов долларов, которые он припас на «Чёрный день».

Плюс ко всему, в Кремле хорошо запомнили фразу Джо Байдена, которую он произнёс в ранге вице-президента США, когда общался с российскими оппозиционерами 9 лет назад. Тогда он сказал, что по его мнению Владимиру Путину не стоит выдвигаться на новый срок. В другой публикации агентства Bloomberg отмечают, что в отличие от Трампа, Байден в открытую называет Россию «оппонентом» США.

Впрочем, маловероятно, что после истории с вмешательством в выборы, на которых 4 года назад победил Дональд Трамп, России удастся вернуть к себе позитивное отношение со стороны США. После того, как стало известно о масштабных информационных манипуляциях и дезинформации, распространяемой подконтрольными Кремлю источниками, Россия потеряла в доверии со стороны всего политического истеблишмента США. Так что будущее отношений Москвы и Вашингтона целиком и полностью зависит от того, кто станет хозяином Овального кабинета в Белом Доме по итогам выборов в ноябре.

Официально российский МИД не раз отвергал обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США.

Российские власти действительно серьезно обеспокоены поражением Дональда Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах, — считает журналист Николай Сванидзе.

Сванидзе сомневается, что из-за выборов в США в России могут быть перенесены парламентские выборы, о чем также пишет «Блумберг»