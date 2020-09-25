Губернатор Самарской области: Расследование причин загрязнения воздуха в Волгаре закончится в октябре

Расследование причин загрязнения воздуха возле микрорайона Волгарь закончится в октябре. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Мы выделили деньги и создали систему мониторинга — стационарные посты, которые выявляют превышения допустимых концентраций. Росприроднадзор берет эти данные. Он возбудил расследование, разбирается с тем, что является причиной превышений. Мы рассчитываем, что в октябре оно закончится и будут выводы», — рассказал глава региона.

Д.Азаров добавил, что по итогам расследования будут предприняты соответствующие действия – «либо судебные, либо следственные, меры прокурорского реагирования и так далее».