Красноярская прокуратура решила добиваться ликвидации религиозной организации «Церковь последнего завета»

Она уже направила соответствующий иск в суд. В ведомстве сказали, что решение принято после проверки этой организации. В частности, было подтверждено причинение вреда психическому здоровью членов этой общины. В начале неделе силовики задержали лидеров секты, Сергея Торопа, именовавшего себя Виссарионом, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. Они, как рассказали в следственных органах, проходят по делу о создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием, а также в причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам.

