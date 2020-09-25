Израиль ввел ограничения на вылеты из страны

По словам министра транспорта страны Мири Регев, купившие билет сегодня до двух часов дня еще смогут покинуть страну. Билетами, купленными позже, воспользоваться уже не удастся. При этом сами израильтяне, по ее словам, которые приводит агентство «Интерфакс», смогут беспрепятственно возвращаться в страну. Ранее Иерусалим ужесточил режим общенационального карантина из-за роста случаев заражения коронавирусом. Такие меры вступили сегодня в силу. Жители будут обязаны оставаться в радиусе одного километра от дома, а все частные предприятия, кроме тех, без которых нельзя обойтись, закрыты.