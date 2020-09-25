Роспотребнадзор рекомендует россиянам избегать лишних поездок и многолюдных мест

В ведомстве предложили помимо масок и перчаток носить с собой одноразовые салфетки. А главное в период роста количества заразившихся коронавирусом — не только носить маски, но и вести здоровый образ жизни, говорится на сайте Роспотребнадзоре. Маску следует надевать в местах массового скопления людей, общественном транспорте, магазине, аптеке, а также при уходе за больным. И соблюдать социальную дистанцию. В России сегодня впервые с лета число новых случаев коронавируса в сутки превысило 7 тысяч. Рост в Москве был еще более резким – в 1,5 раза, более 1,5 тысяч.

