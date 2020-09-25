Курс евро на Московской бирже этим вечером превысил отметку в 91 рубль

Такое произошло впервые за почти 4,5 года. Доллар тем временем впервые с начала апреля поднялся выше 78 рублей. Эксперты агентства «Интерфакс» считают, что российская валюта падает по ряду причин. Инвесторы выходят из рисковых активов, так как опасаются невысоких темпов восстановления мировой экономики в условиях второй волны коронавируса. Эксперты опрошенные интернет-изданием Finam называют главной причиной угрозу американских санкций и риск оттока капитала.

