Z Архив новостей новости
5 1 6 85
Эксклюзив Эха 17:19, 25 сентября 2020

Губернатор Самарской области сообщил, что к нему не обращались с жалобами на запреты митингов

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что к нему не обращались с жалобами на запреты митингов.

«Не знаю, ни разу ни разбирался. Ко мне никто с этим не обращался», — сказал он.

При этом Д.Азаров подчеркнул, что согласование митингов входит в полномочия муниципалитетов. «Меня никто не уведомляет о проведении митингов. Неужели вы думаете, что я, имея опыт работы в муниципальной власти, в своей работе буду стремиться подменить деятельность мэра или главы района? Да нет, зачем мне это? У каждого свои полномочия», — пояснил губернатор.
Д.Азаров добавил, что жителям стоит обращаться с жалобами «к главе города или к главе района». «Я настраиваю муниципальные власти – я сам в этой шкуре был и прошел самую жесткую школу, – чтобы с людьми общались. Пожалуйста, приходите на прием. Уверен, ваши вопросы будут решены», — заключил он.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

У организаторов «Умного голосования» нет морально-этических ограничений Удивлён агрессивной репликой Леонида Волкова в мой адрес и предполагаю, что такая атака показывает, что гражданская реакция на беспорядочные рекомендации «умного голосования» попала в цель…

5 373 6 43262 19.09
Новости

Россия расценивает как вмешательство во внутренние дела привлечение ОЗХО к расследованию дела Алексея Навального Об этом заявил постпред страны при ОЗХО Александр Шульгин…

5 53 6 6409
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Репрессии вместо дипломатии Потерпев предсказуемое фиаско на дипломатическом фронте, Вашингтон вернулся к более привычному для него языку ультиматумов и санкций. Понятно, что эффект от этого будет прежним – то есть: никаким…

5 81 6 10298 22.09
Голосование
5 56 6 7466 22.09
Блоги

Алексей Навальный выписан из стационара клиники Charite Состояние здоровья пациента улучшилось до такой степени, что неотложное лечение можно было прекратить…

5 134 6 20413 23.09
Блоги

Мария Колесникова: Свобода стоит того, чтобы за неё бороться Я счастлива быць беларускай. Вы невероятные! Я ни о чём не жалею и поступила бы также…

5 218 6 33495 20.09
Блоги

Сергей Марков политолог

Путин и Запад Редакция резко антироссийского и антипутинского и очень влиятельного издания, выражающего интересы европейского политического класса, точно в то же время выступления Путина публикует слив разговора Путина и Макрона о Навальном…

5 69 6 12796 23.09
Блоги

+ Лукашенко вступает в должность президента Белоруссии Лукашенко вступает в должность президента Белоруссии «Я вступаю в должность Президента с особым чувством гордости за белорусов»...

5 69 6 12708 23.09
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Самое сильное выступление на Генассамблее Путин точно выбрал абсолютно другую тональность: там, где Трамп обещает, что именно США победят вирус, российский лидер говорит о глобальном сотрудничестве в борьбе с пандемией…

5 152 6 28657 23.09
Блоги

+ Светлана Тихановская: Сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию Светлана Тихановская: Сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию Я являюсь единственным лидером, который был избран белорусским народом…

5 106 6 20340 23.09
Блоги

Алексей Навальный политик

Как идёт моё восстановление Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают?..

5 557 6 108719 19.09
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский Алексей Нарышкин Алексей Соломин ведущие: Матвей Ганапольский, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

Не с Путина начинается жизнь страны, а с Соломина как гражданина…

5 55 6 10888 20.09
#слушать 49:59 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

О ядах и рыцарях плаща и кинжала Полковники и генералы выйдут на почётные пенсии, и сидя где-нибудь под Баден-Баденом, отставные рыцари плаща и кинжала поделятся с нами историями как с чистыми от «новичка» или полония руками травили врагов корпорации и отечества…

5 52 6 10326 24.09
Блоги

+ Новая песня на стихи Марии Захаровой Новая песня на стихи Марии Захаровой Любовь Успенская, «Я слишком тебя любила»...

5 29 6 5771 24.09
Блоги

Алексей Навальный политик

Цепь счастливых случайностей Насколько я понимаю, план убийц был прост: мне станет плохо через 20 мин после взлёта, ещё через 15 мин я вырублюсь. Медицинская помощь будет гарантированно недоступна…

5 245 6 50716 12:33
Интервью Персонально ваш

Александр Горный гость: Александр Горный блогер

Абсолютно ничего не было сделано, никаких социальных дистанций, никаких этих знаков, что ребята, сохраняйте… берегитесь. Крым сейчас всё лето прожил в этом адском режиме коронавирусного туризма…

5 47 6 9989 24.09
#слушать 49:42 8читать ;смотреть $скачать HD / SD

Популярное за неделю

Новости

«Бизнес инсайдер»: Макрон был «взбешен» попыткой Путина объяснить обстоятельства отравления Навального То, как Путин интерпретировал своему коллеге отравление Алексея Навального, «резко отбросило назад и без того напряженные отношения между Москвой и странами Евросоюза»...

5 43 6 42281
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

В Белоруссии есть куча государственных предприятий, есть газовая труба, заводы, тот же «Беларуськалий». А в России есть голодные Ротенберги и прочие. Я думаю, что будет в итоге большая приватизация Белоруссии в пользу путинских друзей…

5 79 6 97128 19.09
#слушать 49:52 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
5 56 6 7485 22.09
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Наповал №14. Лукашенко, помада Баскова и зашквар Киркорова Наповал №14. Лукашенко, помада Баскова и зашквар Киркорова Трудно сказать, кто орал больше — российские эстрадники или сотни женщин, избиваемых и прессуемых в автозаке, но одни орали от боли, а русские эстрадники громко орали от жадности…

5 99 6 155994 20.09
8читать ;смотреть
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

+ Красулина рассказала, чем угрожали Светлане Тихановской в кабинете Ермошиной Красулина рассказала, чем угрожали Светлане Тихановской в кабинете Ермошиной Пресс-секретарь Светлана Тихановской поделилась тем, когда Тихановская планирует вернуться в Беларусь, кто из европейских лидеров ее поддерживает, о чем Тихановская и главы МИД будут говорить сегодня в Брюсселе…

5 22 6 121673 22.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8759713
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4646521

Сегодня в эфире