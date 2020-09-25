Губернатор Самарской области сообщил, что к нему не обращались с жалобами на запреты митингов

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что к нему не обращались с жалобами на запреты митингов.

«Не знаю, ни разу ни разбирался. Ко мне никто с этим не обращался», — сказал он.

При этом Д.Азаров подчеркнул, что согласование митингов входит в полномочия муниципалитетов. «Меня никто не уведомляет о проведении митингов. Неужели вы думаете, что я, имея опыт работы в муниципальной власти, в своей работе буду стремиться подменить деятельность мэра или главы района? Да нет, зачем мне это? У каждого свои полномочия», — пояснил губернатор.

Д.Азаров добавил, что жителям стоит обращаться с жалобами «к главе города или к главе района». «Я настраиваю муниципальные власти – я сам в этой шкуре был и прошел самую жесткую школу, – чтобы с людьми общались. Пожалуйста, приходите на прием. Уверен, ваши вопросы будут решены», — заключил он.