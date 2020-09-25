Кремль все больше беспокоится из-за возможной победы Джо Байдена в президентской гонке в США

Кремль, по данным агентства Bloomberg, все больше беспокоится из-за возможной победы Джо Байдена в президентской гонке в США. Угроза новых санкций в случае поражения Дональда Трампа может вынудить Москву провести досрочные выборы в Госдуму.

Хотя переизбрание Дональда Трампа не сулит Москве надежд на улучшение двусторонних отношений, победа Байдена определенно станет плохой новостью для России, утверждают близкие к власти чиновники. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что аналитики Кремля и Совета Безопасности прорабатывают сценарии развития событий в случае победы Байдена – просчитывают, как может измениться политика Белого дома по чувствительным вопросам, начиная от ядерных вооружений до отношений с Китаем, экспорта энергоносителей, санкций и глобальных конфликтов. По данным агентства, на фоне растущей популярности политика в Москве даже подумывают о переносе российских парламентских выборов на весну, чтобы разобраться с ними прежде, чем новая администрация начнет вводить дополнительные санкции. Учитывая, что многое стоит на кону, Россия, как утверждают американские власти, пытается вновь повлиять на избирательный процесс. Хотя как пишет Bloomberg, необходимости в этом нет – американское общество и так сильно поляризовано.

Как ранее писало издание The Washington Post, в ЦРУ считают, что Владимир Путин может лично руководить кампанией по очернению Байдена. В Москве отрицают вмешательство в выборы в США.