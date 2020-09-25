Московская мэрия с понедельника переводит почти треть сотрудников на удаленную работу

Как написал на своем сайте глава города Сергей Собянин, столичная администрация также рассчитывает, что руководители предприятий и организаций переведут на удаленный режим как можно больше сотрудников, но без ущерба для основных рабочих процессов. Сегодня мэр призвал пожилых горожан и страдающих хроническими заболеваниями с начала следующей недели не выходить из дома без особой необходимости и работать удаленно. Сегодня в столице почти в полтора раза выросло число новых случаев коронавируса в сутки – около 1,5 тысяч.

Городские власти вводят в строй резервные медицинские мощности, сказала ранее заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Ракова заверила, что плановая и экстренная медицинская помощь будут оказываться в полном объеме, В Департаменте здравоохранения также призвали беременных женщин в столице по возможности оставаться дома.

