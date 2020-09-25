Депздрав советует москвичам из группы риска временно ограничить контакты с родственниками и знакомыми

Департамент здравоохранения советует москвичам из группы риска временно ограничить контакты с родственниками и знакомыми. За покупками лучше отправлять членов семьи, кто моложе. Если требуется посещение общественных мест, важно помнить об обязательном ношении масок, говорится на сайте департамента. Там также обратили внимание, что расширили список горожан, которым настоятельно рекомендуется не покидать место проживания. По сравнению с весной, туда дополнительно вошли беременные и женщины в послеродовом периоде, жители с нарушением иммунной системы.

