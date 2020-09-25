Новые претензии появились у российских ведомств к компании «Норникель» из-за аварии в Норильске

Федеральное агентство по рыболовству требует компенсацию в 3,5 млрд руб. Как сказал агентству ТАСС глава ведомства Илья Шестаков, почти двадцать лет уйдет на восстановление рыбных ресурсов, которые пострадали из-за разлива топлива. Представитель «Норникеля» сказал газете РБК, что работа по восполнению биоресурсов уже ведется и включена, в том числе, в комплексный план поддержки коренных народов Таймыра, анонсированный сегодня. Ранее Росприроднадзор оценил почти в 150 млрд. ущерб экологии из-за аварии на норильской ТЭЦ. В компании «Норникель» с такой суммой не согласились.
2020-09-25T16:34:16+03:00
2020-09-25T16:34:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 25 сентября 2020
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