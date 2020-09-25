Российский президент Владимир Путин призвал руководство США перезагрузить отношения в сфере информационной безопасности. Как сообщается на сайте главы государства, Путин предложил также восстановить диалог с Вашингтоном по уменьшению ядерной опасности, и разработать двустороннее соглашение о предотвращении инцидентов в информационном пространстве. Еще российский президент выступил за обмен гарантиями о невмешательстве во внутренние дела друг друга. В частности – в выборы.