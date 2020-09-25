Кремль, как утверждает Bloomberg, обеспокоен возможных поражением Дональда Трампа на президентских выборах в США

Кремль, как утверждает агентство Bloomberg, обеспокоен возможных поражением Дональда Трампа на президентских выборах в США. В этой связи в Москве пытается понять, что это будет означать для России. В первую очередь по таким чувствительным вопросам, как ядерное оружие, отношения с Китаем, экспорт энергоносителей, санкции и глобальные конфликты, рассказали агентству источники, знакомые с ситуацией. По их словам, администрация президента и Совет безопасности России уже работают над возможными сценариями действий в случае победы на выборах кандидата от демократов Джозефа Байдена.