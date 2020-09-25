Нападение в Париже расследуется как теракт

Дело возбуждено по статье о покушении на убийство в связи с террористическим замыслом, передает агентство «Интерфакс». На место происшествия прибыл премьер-министр республики Жан Кастекс. Он заверил, что жизни пострадавших вне опасности. Нападение произошло недалеко от здания, где ранее располагалась редакция сатирического еженедельника Charli Hebdo. По уточненным данным, пострадали два человека. Сообщается о задержании двух подозреваемых.